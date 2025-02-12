شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: تحريف تصريحات ملك الأردن هدفها تفتيت الموقف العربى الموحد والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى أنه تم تحريف تصريحات العأهل الأردنى الملك عبد الله الثانى وإخراجها من سياقها الطبيعى وتم اجتزائها، لتفتيت الموقف العربى الموحد والثابت الرافض لمخطط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باغتصاب أرض قطاع غزة وضمها للدولة الأمريكية، مشيرا إلى أن مخطط تحريف تصريحات الملك عبد الله وتجزئتها بدأ من البيت الأبيض بمخالفته لما تم الاتفاق عليه مع الأردن من أن يكون أجتماع الرئيس الأمريكى والعاهل الأردنى مغلقا، ولكن تم دعوة الصحفيون مفاجئة للدخول.



وتابع الشهابى أن هدف هذا المؤتمر الصحفى إحراج الملك عبد الله، والملك عبد الله تعامل مع الموقف المفاجئ بحكمة وحنكة ودبلوماسية عالية حتى لا يصطدم بالرئيس ترامب الذى لا يأمن أحد ردود فعله المتطرفة والعشوائية والعبثية، والذى يعيش خيلاء القوة وأنه يحكم أقوى دولة فى العالم، وقرر بالمخالفة للقانون الدولى اغتصاب غزة وضم كندا وجرينلاند الدنماركية.



وأكمل رئيس حزب الجيل، أن الملك عبد الله الثانى لم يتراجع عن موقف الأردن المعلن برفض التهجير، وأنه فقط استخدم الدبلوماسية بحكمة شديدة الإفلات من مصيدة ترامب فقال لننتظر الخطة المصرية العربية المشتركة، وأن هناك اجتماعًا مع ولى العهد السعودى والدول العربية ستعرض على ترامب خطتها، وأكد مرتين أن مصر لديها خطة.



وشدد الشهابى، أن موقف العأهل الأردنى ليس هروبا بل كان تأكيد واضح للرئيس الأمريكى ترامب بأنه لن يستطيع ابرام صفقه مع كل دولة عربية على حدة، وان الموقف العربى واحد تجاه هذا المخطط الترامبى.



وقال الشهابى، إن الملك عبد الله أكد فى رده أمام ترامب أن مصر هى القائد وان لديها خطة، وخطة مصر أعلنتها برفض التهجير وإعمار غزة، فى وجود شعبها العظيم، وان السلام والاستقرار لن يتحقق فى الشرق الأوسط إلا لحل الدولتين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.



وأضاف رئيس حزب الجيل، أنه فيما يخص التهجير، أكد العاهل الأردنى فى مناورة ذكية حتى لا يصطدم بترامب وأفكاره العبثية أن بلاده ستستقبل 2000 طفل للعلاج، و"لن افعل إلا ما هو فى صالح بلدى الاردن"، وصالح الأردن أعلنه من قبل لقائه بترامب ومن بعد لقائه لا تهجير شعبنا الفلسطينى مشيرا الشهابى إلى تلك الإجابة بالمناسبه لم تعجب ترامب الذى كان يريد تأكيدا من الملك أنه يوافق على إعطائه قطعه أرض ويبارك خطته العبثية المجنونة، لكنه لم يحصل على ذلك من الملك عبد الله فى مصيدته الصحفية وأيضا ولا الاجتماع المغلق كما أكد البيان.