شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: تم اقتطاع تصريحات ملك الأردن لزعزعة الوحدة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن دعمه للملك عبد الله الثانى ملك الأردن، مشيدًا بمواقفه الثابتة والواضحة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد عابد، فى بيان له، أن أى تصريحات منسوبة إلى الملك تم تحريفها أو فبركتها خلال لقائه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لا تعكس المواقف الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، التى كانت ولا تزال ثابتة فى دعم حقوق الفلسطينيين.

وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن الملك عبد الله الثانى، على مر السنوات، أكد فى كل المحافل الدولية أن تهجير الفلسطينيين ليس خيارًا مقبولًا، وأن حق الشعب الفلسطينى فى العودة إلى أرضه غير قابل للتفاوض، مضيفا أن أى محاولات لتشويه مواقف الملك أو الإساءة لها هى محاولات يائسة للنيل من الدور المحورى الذى تلعبه الأردن فى الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأكد رئيس نقل النواب، أن الموقف العربى، وخاصة المصرى والأردنى، كان منذ اليوم الأول لظهور هذه الأزمة واضحًا وصريحًا فى رفض التهجير القسرى للفلسطينيين ورفض الحلول التى تتجأهل حقوقهم المشروعة فى إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن الدول العربية كانت وستظل يدًا واحدة فى مواجهة التحديات التى تواجه القضية الفلسطينية.

وتابع رئيس نقل النواب، أن العلاقات التاريخية بين مصر والأردن تعزز من وحدة الصف العربى، وأن التعاون المستمر بين البلدين يعكس التزامهما الكامل بدعم حقوق الفلسطينيين فى مواجهة الضغوط الدولية.

وطالب النائب علاء عابد، بضرورة تعزيز التعاون العربى وتكثيف الجهود الدبلوماسية لتوحيد الصفوف فى دعم القضية الفلسطينية فى كافة المحافل الدولية.

واختتم رئيس نقل النواب، بيانه بتأكيد دعمه لملك الأردن فى مواجهة أى محاولات للتشكيك فى مواقفه، مشيرًا إلى أن الشعبين المصرى والأردنى يقفان معًا فى دعم الحق الفلسطينى ومواجهة أى مخططات تهدد حقوق الفلسطينيين أو الأمن والاستقرار فى المنطقة.