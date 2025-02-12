شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة تنظيم القاهرة بحزب المؤتمر تعقد اجتماعا تنظيميا استعدادا للانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمانة التنظيم بأمانة القاهرة بحزب المؤتمر، اجتماعًا تنظيميًّا لأقسام القاهرة للوقوف على خطة عمل الأمانة خلال العام الجارى، وترتيب تحركات مختلف الأمانات استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

جاء الاجتماع بناءً على تعليمات الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، واللواء طارق رسلان، الأمين العام، والقبطان محمود جبر، نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة.



وشهد الاجتماع الذى عقد بحضور المهندس هيثم أمان، أمين مساعد القاهرة لشئون التنظيم، والأستاذ طارق الزمر، أمين تنظيم القاهرة، مشاركة مكثفة من أمناء الأقسام المختلفة، للتشاور بشأن خطه العمل وأولويات المرحلة المقبلة.



وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات التي سيتم العمل على تفعيلها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها، تفعيل مبادرة لا للغلاء، بتوفير منافذ بيع للمنتجات الغذائية بأسعار مدعومة، مع اقتراب شهر رمضان.



وتضمنت التوصيات، ضرورة البدء في حملة محو الأمية ودعم المواطنين للحصول على الشهادة، وأيضا بدء خطوات تفعيل مبادرة لمكافحة الإدمان، من خلال توقيع برتوكول عمل مشترك بالتعاون مع مستشفيات علاج الإدمان.



وأكد المشاركون بالاجتماع، أهمية العمل على نشر وترسيخ الوعي بين المواطنين ومكافحة انتشار الشائعات، وذلك من خلال عقد عدد من الندوات خلال الفترة المقبلة.



واتفق المشاركون بالاجتماع التنظيمي لأمانة القاهرة بحزب المؤتمر، على أهمية الاستمرار في فتح مقرات الأقسام والشياخات والتوسع الجغرافى الذى يساعد على انتشار القواعد الجماهيرية للحزب، والترويج لبرنامجه وأهدافه بين المواطنين.



من جانبه، قال المهندس هيثم أمان، أمين مساعد القاهرة لشئون التنظيم بحزب المؤتمر، إن الأمانة تعمل على تنفيذ توجيهات القبطان محمود جبر، نائب رئيس الحزب، وأمين القاهرة، بضرورة التنسيق بين كافة الأمانات والأقسام من أجل أداء حزبي مميز وقادر على الوصول لكافة المواطنين بمحافظة القاهرة، وأيضا العمل على تلبيه كافة مطالبهم في إطار الدور الخدمي للحزب.



وشهد الاجتماع حضور ناصر درويش أمين مساعد التنظيم، وأحمد حماد أمين مساعد التنظيم، ومحمد حمدي أمين مساعد التنظيم، وأحمد عيد أمين قطاع القاهرة الجديدة، وشريف طعيمة أمين قسم مصر الجديدة، وناصر جبر أمين قسم الشروق، وعماد حمدي أمين قسم المرج، وإبراهيم المشد أمين قسم السلام أول، ورضا حسن أمين قسم السلام ثاني، والمهندس شريف عبد الفتاح أمين قسم بدر.