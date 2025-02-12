شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "إعلام النواب": فبركة تصريحات عاهل الأردن جزء من حملة لنشر الإحباط والان مع تفاصيل الخبر

أعربت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب عن تأكيدها بأن التصريحات المفبركة المنسوبة للملك عبد الله الثاني عاهل الأردن لن تؤثر على وحدة الموقف العربي بشأن قضية فلسطين.

وأوضحت أن مواقف مصر والأردن ثابتة ودائمة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ولن تتغير مهما كانت الظروف، وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في العديد من المناسبات رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين، لافتة إلى أن الشعب المصري لن يقبل بأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، باعتبار أن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض.

كما أكدت النائبة هند رشاد على أن العدو المشترك الذي تواجهه الدول العربية واضح للجميع، مشيرة إلى أن جميع الدول العربية تقف صفًا واحدًا ضد المخططات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين، وأوضحت أن ما نُسب من تصريحات إلى الملك عبد الله الثاني هو جزء من حملة مفبركة تهدف إلى نشر الفوضى والإحباط بين الشعوب العربية.

وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن موقف مصر والأردن تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة كان واضحًا وصريحًا، وأن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في رفض تهجير الفلسطينيين، وأضافت أنه من الضروري توحيد الموقف العربي في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، خاصة مع قرب انعقاد القمة العربية في 27 فبراير الجاري، وشددت على أهمية الخروج بموقف عربي موحد يعكس الإرادة الجماعية في مواجهة هذه المخططات.

وأكدت النائبة هند رشاد على ضرورة أن يكون الدعم العربي لفلسطين مستمرًا في مختلف الجوانب، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، لتعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهونها.