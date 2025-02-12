شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية النواب" تبحث تنظيم لقاء موسعًا لتعزيز التواجد المصرى بالقارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة الشئون الافريقية برئاسة الدكتور شريف الجبلى اجتماعا للتعرف علي دور كلية الدراسات الأفريقية العليا المهم لخدمة أهداف الدولة المصرية للانفتاح علي أفريقيا، ودعم دور مصر الريادي في القارة الأفريقية، واستعراض موجز للتقرير الاستراتيجي الإفريقي لعام 2024، الذي أصدرته الكلية مؤخراً، حضر الاجتماع د.عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا.

ومن جانبه، استعرض د. عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية، نبذة عن نشأة الكلية وتطورها وأهدافها الداعمة لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية من خلال تعزيز البحث العلمي والتوسع الأكاديمي في برامجها الاكاديمية والبحثية، باعتبارها معلمًا أكاديمياً وحضاريًا مهمًا يعكس التزام مصر بدورها القاري الأفريقي، وتسهم بشكل حيوي في تعزيز مكانتها الاستراتيجية بالقارة الأفريقية.

كما عرض دور الكلية في خدمة الملف الأفريقي من خلال أقسامها وبرامجها المختلفة، مشيرًا إلى حرص الكلية على الاهتمام بالدارسين الأفارقة وتقديم كل الدعم لهم، هذا بالإضافة إلى تخرج عدد من كبار الشخصيات الأفريقية من الكلية ممن تقلدوا مناصب قيادية ببلادهم، هذا إلى جانب اعتناء الكلية بخدمة المجتمعات الأفريقية من خلال المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، مثل مركز البحوث الأفريقية ومركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية في أفريقيا ومركز تعليم اللغات، هذا بالإضافة إلى إعداد الكلية البحوث والدراسات والتقارير السنوية والتي كان منها التقريرالاستراتيجي الذي أصدرته الكلية مؤخرا تحت عنوان (أفريقيا في عالم متصارع) وذلك في إطار اهتمام جامعة القاهرة بالملف الأفريقي.

وأوضح عطية الطنطاوي، أن التقرير ناقش عددا من الموضوعات المُلحة ذات الأهمية بالنسبة للقارة الأفريقية دولا وشعوبًا في محاولة للتشخيص وتقديم العلاج الناجح، أملا في أن يأتي يوم قريب تنعم فيه القارة الأفريقية بالأمان والرخاء.

من جانبه، ثمن د. شريف الجبلي رئيس اللجنة على العرض الوافي ودور الكلية الواضح في الشأن الأفريقي، إلا أنه أكد على ضرورة خروج هذه الأبحاث والدراسات والتقارير التي تصدرها الكلية إلى النور، ويتم الاستفادة بها في التطبيق العملي ولا يقتصر ذلك دورها على الجانب النظري.

كما أكد أعضاء اللجنة على حرص اللجنة على التعاون مع كافة الجهات المعنية بالشأن الأفريقي، وأن يتم طرح كافة الأفكار والرؤى العلمية القيمة عليهم بما يحقق تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية ويحقق مصالح شعوب القارة الأفريقية.

ونوه النواب إلي ضرورة التواصل المستمر مع الدراسين الأفارقة بعد انتهاء دراستهم وعودتهم إلى بلادهم حتى يكون هناك جسور تواصل دائم معهم، والعمل على دعوتهم للمشاركة بالندوات والمؤتمرات التي تعقدها الكلية، بما يدعم العلاقات المصرية الأفريقية، وتوجيه الدعوة لأعضاء لجنة الشئون الافريقية للمشاركة في هذا الندوات والمؤتمرات.

ومن جانبه، أكد عميد كلية الدراسات الأفريقية، أن الكلية على استعداد تام للتعاون مع كافة الجهات المعنية بالشأن الأفريقي وتقديم كافة الرؤى والأفكار الداعمة لدور مصر القاري، وأن الكلية توجه دعوة مفتوحة إلي النواب أعضاء اللجنة لحضور ندواتها النقاشية والمؤتمرات.

وفي نهاية الاجتماع، اقترح النواب عقد لقاء تحت رعاية لجنة الشئون الأفريقية يضم كل من كلية الدراسات الأفريقية العليا وكافة الوزارات والجهات المعنية بالشأن الأفريقي لبحث سبل التنسيق بينهم من خلال طرح كافة الرؤى والأفكار المقترحة بهدف تعزيز التواجد المصري بالقارة الأفريقية وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.