وزيرة ألمانية تدعو أمريكا وإسرائيل للسعي لمنظور سلام حقيقي في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 ، الولايات المتحدة وإسرائيل إلى بذل أقصى الجهود من أجل التوصل إلى منظور حقيقي للسلام في قطاع غزة .

وقالت في منشور لها على منصة "إكس" إن المدنيين في غزة "يعيشون أسوأ الظروف"، مؤكدة أن "الغذاء، والدواء، وإعادة الإعمار أصبحت أمورا ضرورية" للفلسطينيين في القطاع.

وشددت على ضرورة ضمان استمرار وقف إطلاق النار من أجل تحقيق ذلك في غزة.

وقالت إن القانون الدولي واضح في ما يخص تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وينص على أنه "لا يجب أن يكون هناك أي تهجير من غزة".

وأضافت الوزيرة الألمانية أن وقف إطلاق النار في غزة "هشّ للغاية"، متجاهلة تنصل إسرائيل من تنفيذ كامل التزاماتها بموجب الاتفاق.

وذكرت أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية والأميركية بذل ما في وسعهما لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وللتوصل إلى منظور حقيقي للسلام في غزة.

وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ورغم وقف النار، يطلق الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي النار عبر مسيراته صوب فلسطينيين في مناطق مختلفة بالقطاع، ما يسقط شهداء وجرحى، بينهم أطفال ومسنون.

المصدر : وكالات