فالنسيا تواصل جهود الإنقاذ بعد الفيضانات المدمرة

ابوظبي - سيف اليزيد - بعد أشهر من الفيضانات العارمة التي اجتاحت مدينة فالنسيا الإسبانية مخلفة وراءها دمارا هائلا، لا تزال الجهود مستمرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ولقي أكثر من 220 شخصا حتفهم في أكتوبر الماضي عندما اجتاحت الفيضانات شرق إسبانيا، مما أدى إلى جدران من المياه أغرقت المنازل، وغمرت البلدات بالطين والحطام، وألحقت أضرارا بالغة بالمباني. وفي الأيام التي تلت الكارثة، توافد متطوعون من جميع أنحاء إسبانيا إلى الضواحي المتضررة في فالنسيا للمساعدة، من بينهم، طلاب من جامعة فالنسيا للفنون التطبيقية، الذين قاموا بالبحث في الأنقاض عن صور فوتوغرافية تعود للعائلات التي نجت من الكارثة.

وقاموا بالتجول في المدينة على دراجاتهم الهوائية، ووضعوا ملصقات ونشروا النداءات حول تسليم الصور المتضررة لمحاولة استعادتها، وفقا لما قالته إستير نيبوت، أستاذة حفظ التراث الثقافي بالجامعة وإحدى منسقات المشروع.

ورغم تلطخها بالمياه والطين، تحمل الصور المستخرجة طابعا فنيا فريدا، إذ حلت الألوان الزاهية محل درجات الألوان القديمة، بينما بقيت بعض ملامح الوجوه والذكريات واضحة. يرى المشاركون في المشروع أنها ليست مجرد لقطات فوتوغرافية، بل شواهد على حياة أناس وماض لا يمكن تعويضه.