شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: المواقف الثابتة للقيادتين بمصر والأردن تجسد التزاما بالحق الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب على أهمية تماسك الموقف العربي في مواجهة التحديات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأوضح عاشور أن مصر والأردن كانا ولا يزالان في طليعة الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المواقف الثابتة للقيادتين المصرية والأردنية تجسد التزامًا راسخًا بالعدالة والحق الفلسطيني.

كما أشار عضو مجلس النواب إلى أن محاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية لن تنجح في تحقيق أهدافها، وأن الشعوب العربية ستظل داعمة لأشقائها في فلسطين حتى يستعيدوا حقوقهم كاملة، وأكد عاشور أن العالم كله يجب أن يدرك أن الحقوق الفلسطينية هي حقوق ثابتة، وأن أي محاولات لتقويض هذه الحقوق لن تجد مكانًا لها في العالم العربي.

وشدد النائب أحمد عاشور على أن الفترة القادمة تتطلب تفعيل التنسيق العربي والعمل الجماعي لمواجهة المخططات الإسرائيلية، داعيًا إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني من خلال موقف موحد عربيًا في كافة المحافل الدولية، وأضاف أنه يجب أن يظل الموقف العربي مشتركًا في دعم القضية الفلسطينية والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار النائب أحمد عاشور أيضًا إلى أهمية دور القمة العربية المزمع عقدها في 27 فبراير، مؤكدًا ضرورة اتخاذ مواقف حاسمة من الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية والعمل على توحيد الرؤى تجاه التحديات المستقبلية، بما يضمن تعزيز الحقوق الفلسطينية.



وفي الختام، شدد النائب عاشور على ضرورة أن تبقى القضية الفلسطينية في قلب الاهتمام العربي، وأن تحظى دائمًا بالدعم السياسي والدبلوماسي الكافي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.