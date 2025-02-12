شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التصريحات المغلوطة المنسوبة لعاهل الأردن محاولة لتقويض الجهود العربية الموحدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب على أن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية المركزية للعالم العربي، مشددًا على أن موقف مصر والأردن كان ولا يزال ثابتًا في دعم حقوق الفلسطينيين ورفض أي محاولات لتصفية القضية، وأضاف إدريس أن الحق الفلسطيني لن يتغير مهما حاول البعض تغيير الوقائع أو التقليل من أهمية القضية في الأوساط الدولية.

وأشار النائب أحمد إدريس إلى أن جميع المحاولات لتقسيم المواقف العربية أو تشويهها لن تنجح في زعزعة وحدة الصف العربي في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وقال إن التصريحات المغلوطة التي نُسبت لعاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، ليست سوى محاولة لتقويض الجهود العربية الموحدة، لافتًا إلى أن موقف المملكة الأردنية الهاشمية ثابت وواضح في دعم حقوق الفلسطينيين.

كما أكد إدريس أن الشعب المصري والشعوب العربية بشكل عام لن تقبل بأي شكل من الأشكال بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو التفريط في حقوقهم المشروعة، مشيرًا إلى أن أي تصعيد من الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين سيواجه بمزيد من التضامن العربي والدعم المستمر للقضية الفلسطينية.



وفيما يتعلق بالقمة العربية المزمع عقدها في 27 فبراير الجاري، أكد النائب أحمد إدريس على أهمية أن تخرج القمة بموقف عربي موحد يركز على كيفية التصدي للمخططات الإسرائيلية، وضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لدعم الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية. وأشار إلى أن الوقت قد حان لتوحيد المواقف وتعزيز التعاون بين الدول العربية بشكل أكبر لدعم القضية الفلسطينية بشكل فعال.

واختتم إدريس تصريحاته بالتأكيد على أن الدعم العربي الكامل لفلسطين هو التزام تاريخي يجب أن يستمر مهما كانت الظروف، مشيرًا إلى أن لا شيء يمكن أن يثني الدول العربية عن موقفها الثابت تجاه قضية الشعب الفلسطيني.