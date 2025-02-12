شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة حياة خطاب: فبركة تصريحات العاهل الأردنى لن تؤثر على وحدة الموقف العربى والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن موقف مصر والأردن ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولن يتغير مهما حدث، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد رفض تهجير الفلسطينيين في كل مناسبة أتيحت له للحديث، كما أن المصريين لن يقبلوا بتصفية القضية.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن العدو الذي تواجهه الدول العربية واضح تمامًا للجميع، مشيرة إلى أن العرب جميعًا يدٌ واحدة ضد المخططات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وأشارت خطاب إلى أن موقف مصر والأردن منذ بداية الأزمة واضح، وأن ما نُسب من تصريحات لملك الأردن الملك عبد الله الثاني غير حقيقي وتم اجتزاؤه بهدف زعزعة الاستقرار ونشر الإحباط والتخبط، كما أن موقف الدولتين واضح أمام الجميع من حيث التكاتف ورفض تهجير الفلسطينيين.

وأكدت خطاب، أن توحيد الموقف العربي في مواجهة مخطط تصفية القضية الفلسطينية ضرورة، خاصة في ظل اقتراب عقد القمة العربية في 27 فبراير الجاري، مشددة على ضرورة الخروج بموقف عربي موحد في مواجهة تلك المخططات.