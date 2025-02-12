شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إيمان العجوز تعلن استعدادها للتطوع بخبراتها الهندسية في إعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت النائبة إيمان العجوز عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، عزمها على المشاركة في خطة إعادة إعمار غزة بدون أي مقابل مادى بصفتها مهندسة استشارية، مؤكدة أن هذا العمل هو أقل ما يمكن تقديمه لأهلنا في غزة، الذين يعانون تحت وطأة الحصار والدمار.

وأكدت النائبة إيمان العجوز، أن استعدادها للمشاركة في هذا المشروع تأتي من منطلق إنساني ووطني بحت، وأنها ستسخر كل خبراتها وإمكانياتها لضمان نجاح هذه المهمة، مستطردة :"إننا أمام اختبار حقيقي لإنسانيتنا ووطنيتنا، ولن نتوانى عن تقديم كل ما نستطيع لأجل قضية عادلة مثل قضية فلسطين."

وقالت إن هذه المشاركة ليست مجرد عمل هندسي أو استشاري، بل تحرك إيجابي ينبع من إدراك تام لخطورة المرحلة التي نعيشها، وإنها لحظة اصطفاف وطني، لا تقبل التردد أو التهاون، بل تتطلب من كل مصري أن يقدم ما في وسعه، قولاً وعملاً، ليكون جزءاً من حل الأزمة التي تواجه أشقاءنا في غزة.

وأضافت: "إن الموقف المصري، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واضح وصريح في رفض أي محاولات لتهجير أهالي غزة أو انتزاعهم من أرضهم، ومصر، بكل مؤسساتها وشعبها، تقف إلى جانب الحق الفلسطيني، وتعمل جاهدة على إيجاد حلول عادلة ومستدامة تعيد للشعب الفلسطيني كرامته وحقوقه.

وتابعت، "إن إعادة إعمار غزة ليست مجرد عملية بناء للبيوت والطرق، بل هي إعادة بناء للأمل والكرامة،لإنها رسالة إلى العالم بأن الشعب الفلسطيني، رغم كل ما يعانيه، قادر على النهوض من جديد، بمساعدة أشقائه الذين يقفون إلى جانبه في أحلك الظروف".