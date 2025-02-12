شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية النواب" تطالب بالاستعانة بالشركات المصرية فى توفير التوريدات والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلى حجم المشروعات التى تنفذها شركة المقاولون العرب على مستوى القارة الإفريقية والخطط المستقبلية وسبل تبادل الخبرات مع الدول الأفريقية والشركاء الدوليين لخدمة أبناء القارة، ذلك في حضور المهندس حسن مصطفى كامل، نائب أول رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المهندسة هبة أحمد أبو العلا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.



وعرض ممثلي مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ملخص عن تاريخ شركة المقاولون العرب وإنجازاتها على المستوى المحلي والافريقي، مؤكدا على أن الشركة تعمل في 29 دول حول العالم، ولديها على مستوى قارة إفريقيا عشرة افرع، كما تعمل الشركة باستمرار لدعم قدرتها التنافسية والحصول على حصة سوقية من المشروعات التى يتم طرحها بالداخل والخارج لضمان استمرارية نموها، وفي سبيل ذلك تنفذ الشركة العديد من المشروعات منها مؤخرًا طريق باوغندا بطول 56 كيلوا متر، وتنفيذ إنشاء مسجد "دار الهداية" في غانا، وهذا يعد استمرارا لسياسة الشركة فى التوسع والانتشار فى القارة الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات التنموية للأشقاء فى مختلف دول القارة، وهو ما يتوافق مع ما تتبناه الدولة المصرية بضرورة العمل على نشر التنمية فى أفريقيا، والعمل على نقل الخبرات للأشقاء.



من جانبهم، أشاد النواب بحجم المشروعات التي تنفذها الشركة والسمعة الطيبة التي تحظى بها، بل إنها تأتي على رأس الشركات العاملة على المستوى الأفريقي، وطالبوا الشركة بضرورة الاستعانة بالشركات المصرية في توفير التوريدات المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات بما يحقق تشجيع تواجد المنتج المصري (خاصة فيما يتعلق بمواد البناء المختلفة) على مستوى القارة حيث إن هناك الكثير من الشركات المصرية التي تتميز بمنتجات عالية الجودة تفوق نظائرها.

كما طالب النواب بضرورة وضع لائحة لأسعار وشروط للتوريدات من قبل شركة المقاولون العرب لعرضها على الشركات المصرية التي ترغب بالعمل في إفريقيا، ويجب على شركة المقاولون العرب بحكم أنها من أكبر الشركات المصرية المتواجدة في إفريقيا تشجيع الشركات المصرية الأخرى للعمل معها داخل إفريقيا للإرتقاء بالإقتصاد المصرى.



وفى نهاية الاجتماع أكد د. شريف الجبلي رئيس اللجنة على ضرورة عقد اجتماع آخر بحضور المهندس رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب واتحاد الصناعات المصرية ( متمثلة في غرفة مواد البناء وبعض الغرف الأخرى المعنية ) من أجل تعزيز التعاون فيما بينها للتوسع في العمل في إفريقيا في العديد من المجالات التنموية بما يعود بالفائدة على جميع شعوب القارة الأفريقية.



أأعضاء فريقية النواب