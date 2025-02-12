"تريليون دولار".. عرض دنماركي لشراء "أهم ولاية أميركية"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: يشارك مواطنون دنماركيون في حملة لجمع تريليون دولار من أجل شراء ولاية كاليفورنيا، الأكثر سكانا وازدهارا في الولايات المتحدة، ردا على سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستحواذ على غرينلاند.

كان ترامب قد عبر عن رغبته في شراء الإقليم الدنماركي المستقل لأسباب "أمنية وطنية"، رغم إصرار كل من رئيسي وزراء الدنمارك وغرينلاند على أن الجزيرة القطبية ليست للبيع.

وبتعهدهم بـ "جعل كاليفورنيا عظيمة مجددا"، أطلق الدنماركيون حملة انتقامية تهدف إلى "دنمكة" خامس أكبر اقتصاد في العالم.

العريضة الساخرة، التي تسعى لجمع تمويل جماعي بقيمة تريليون دولار لشراء الولاية الذهبية، تزعم أنها جمعت ما يقرب من 200,000 توقيع بحلول صباح الثلاثاء.

كاليفورنيا تحاول الانفصال عن أميركا

يأتي ذلك بعد سماح وزيرة خارجية كاليفورنيا، شيرلي ويبستر، لحملة بجمع توقيعات لإجراء تصويت حول انفصال الولاية عن الولايات المتحدة لتصبح دولة مستقلة على بطاقة الاقتراع في انتخابات 2028.

وقد تواصلت صحيفة الإندبندنت مع منظمي حملة "دنمكة" كاليفورنيا للتحقق من عدد التوقيعات التي تم جمعها.

وفقا لموقع الحملة، فإن كاليفورنيا ستصبح "الدنمارك الجديدة"، بينما سيتم إعادة تسمية مدينة الملاهي الشهيرة "ديزني لاند" إلى "أرض هانز كريستيان أندرسن".

تشمل الفوائد الأخرى لشراء الدولة الإسكندنافية للولاية "الهيمنة التكنولوجية" و"الأفوكادو على الخبز المحمص للأبد"، بحسب العريضة.

وجاء في نص موقع الحملة:"هل سبق لك أن نظرت إلى خريطة وقلت: 'تعرف ماذا تحتاج الدنمارك؟ المزيد من الشمس، وأشجار النخيل، والزلاجات الدوارة'. حسنًا، لدينا فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لتحقيق هذا الحلم".

وسيتم إشراك مديرو شركة "ليغو" وأبطال مسلسل الدراما السياسية بورغين في المفاوضات، بينما سيتم تقديم إمدادات مدى الحياة من المعجنات الدنماركية لتسهيل الصفقة.

إلا أن هناك إخلاء مسؤولية في أسفل الصفحة ينص على: "هذه الحملة حقيقية 100 بالمئة في أحلامنا".

من جانبه، كرر ترامب وحلفاؤه دعواتهم لانضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة لتعزيز الأمن القومي.

وفي بداية العام الجديد، أشار الرئيس إلى "الأمن الاقتصادي" كسبب للاستحواذ على الجزيرة، حيث تُعتبر مواردها المعدنية غير المستغلة ذات أهمية كبيرة.

غرينلاند جزيرة مليئة بالثروات الطبيعية

تغطي غرينلاند 800,000 ميل مربع، وتحتوي على ما يُقدر بـ 31.4 مليار برميل من النفط وحوالي 148 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وفقًا لتقييم هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وبحسب تقديرات صحيفة واشنطن بوست، فإن شراء الجزيرة قد يكلف ما يصل إلى 1.7 تريليون دولار نظرًا لمواردها الطبيعية وصناعاتها.

وفي الشهر الماضي، صرح الرئيس أن غالبية سكان غرينلاند البالغ عددهم 56,000 شخص "يريدون" أن يصبحوا أميركيين، إلا أن استطلاعا للرأي أجرته صحف من الدنمارك وغرينلاند أظهر أن 85 بالمئة من السكان لا يريدون أن يصبحوا جزءا من الولايات المتحدة.

كاليفورنيا الولاية الأميركية الأقوى

وكاليفورنيا هي ولاية تقع على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وتعتبر ثالث أكبر ولاية من حيث المساحة، والأولى من حيث عدد السكان. عاصمتها هي ساكرامنتو، وتشتهر بمدنها الكبرى مثل لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.

تاريخيا، كانت كاليفورنيا جزءا من المكسيك حتى عام 1848، عندما تخلت المكسيك عنها لصالح الولايات المتحدة بعد الحرب المكسيكية الأميركية لتصبح الولاية رقم 31 التي تنضم إلى الاتحاد في 9 سبتمبر 1850.

اقتصاديا، تعد كاليفورنيا من أقوى الاقتصادات في العالم، حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 3 تريليونات دولار، مما يجعلها الأكبر اقتصاديا بين الولايات الأميركية.

وتتميز الولاية بتنوع طبيعي يشمل السواحل الطويلة على المحيط الهادئ، والجبال، والصحاري، والغابات، ما يجعلها مقصدا سياحيا شهيرا، حيث تضم معالم بارزة مثل جسر البوابة الذهبية (جولدن جيت) في سان فرانسيسكو، ومنطقة هوليوود في لوس أنجلوس، كما أنها موطن لوادي السيليكون، الذي يعد عاصمة التكنولوجيا في العالم.