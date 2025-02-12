ماسك يعلّق على مساعدات "الكوندوم" ويتحدث عن "أخطاء" ترامب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: اعترف إيلون ماسك، الذي يرأس مكتب كفاءة الحكومة، أو DOGE اختصارا، بأن الرئيس دونالد ترامب كان مخطئا عندما قال إن إدارته منعت نقل "واقيات ذكرية بـ 50 مليون دولار إلى قطاع غزة" بينما كانت الشحنة إلى محافظة Gaza بموزمبيق، حيث تم نقل وسائل منع الحمل كجزء من مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية.

بالاعتراف أصبح ماسك أول مسؤول في إدارة ترامب يعترف بخطأ في هذه القضية، وعلل الخطأ بقوله:: "نحن نتحرك بسرعة، لذلك نرتكب أخطاء، ولكننا نقوم بتصحيحها أيضا بسرعة كبيرة، ولست متأكدا في الوقت نفسه بأنه ينبغي لنا إرسال واقيات ذكرية بقيمة 50 مليون دولار إلى أي مكان" وفقا لما نسمعه في الفيديو المعروض أدناه.

وأدلى أغنى رجل في العالم بهذه التصريحات في مؤتمر صحافي مرتجل عقده الرئيس ترامب أمس الثلاثاء في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، والذي دعاه إليه في اللحظة الأخيرة، حيث طرح أحد الإعلاميين سؤالا على ماسك، عن مصداقية ما ينشره يوميا في منصة "X" التي يملكها، بعضها جاد حول عمله في الحكومة، وبعضها فكاهي، فقال بينما كان ابنه الصغير يجلس على كتفيه "إذا ذهبت الواقيات الذكرية إلى موزمبيق بدلا من غزة، فحسنا، الأمر ليس سيئا للغاية، ولكن مع ذلك، لماذا نفعل هذا؟ لست متأكدا من أن هذا شيء قد يسعد الشعب الأميركي.. هذا عدد هائل من الواقيات الذكرية".

وبلغ الإحراج ذروته بعد أسابيع من تصريحات قوية للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، التي زعمت في أول إحاطة لها أن المكتب الذي يرأسه ماسك حدد "إهدارا فادحًا للأموال العامة" بتحويل 50 مليون دولار لشراء واقيات ذكرية إلى غزة، فأسرع ترامب لترديد ما قالت، وأضاف قائلا: "لقد حولوا الواقيات الذكرية إلى قنابل". مع ذلك، لم تدعم وسائل الإعلام في معظم العالم هذه الرواية، ولم تجد أي دليل عليها، بل على تحويلها إلى محافظة "غزة" في موزمبيق.

