شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مصر والأردن موقفهما واضح أمام العالم ويحملان على عاتقهما مسئولية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

شدد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، على رفضه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن وهو الأمر المرفوض رفضا تاما وأعلنت الدولة المصرية موقفها مرارا وتكرارا منذ اللحظة الأولى من العدوان الإسرائيلي على غزة في تداعيات أحداث السابع من أكتوبر 2023 ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي الخطوط الحمراء معلنة أمام العالم بلا للتهجير، لا لتصفية القضية الفلسطينية، ورفضه التام للمساس بالأمن القومى المصرى.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مصر والأردن موقفهما واضح أمام العالم ويحملان على عاتقهما مسؤولية القضية الفلسطينية ورفضهما للتهجير لا يحمل مجالا للشك رغم التحديات.

وأكد أن تصريحات الرئيس الأمريكي غير مسئولة وغير مبررة وغير مقبولة، وأنها استمرار لنهج الكيل بمكيالين، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى ولمصلحة ، الكيان الصهيوني ولن يمر ولن تقبله القاهرة ،بأي حال من الأحوال.