استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على مدينة رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح، في قصف طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف منطقة أبو حلاوة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية النار تجاه شواطىء مدينة غزة، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 70 فلسطينيًا، خلال اقتحامها مخيم العروب بمدينة الخليل، تزامن ذلك مع اقتحام عدد من المنازل والاعتداء على سكانها، كما داهمت المركز الصحي التابع “للأونروا” في المخيم ودمرت بعض محتوياته.

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