ماكرون منتقدا خطة ترامب.. غزة تحتاج لحل سياسي وليس صفقة عقارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، التي تشمل تهجير سكان القطاع مع سلبهم حق العودة إليه.

وقال في تصريحات لـ”سي إن إن” الأمريكية إن عملية إعمار غزة لا تعني بالضرورة عدم احترام سكانها وترحيلهم.

ودعا ماكرون إلى “احترام الفلسطينيين وجيرانهم العرب”، وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية رافضا فكرة إجبار سكان غزة على النزوح الجماعي من وطنهم وفقا لـ “العربية”.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الوضع في غزة لا يمكن حله بصفقة عقارية. كما قال في لقائه مع قناة سي إن إن الأميركية إنه لا يمكن الطلب من الغزيين أن يرحلوا عن أرضهم

وقال ماكرون: “لا يمكنك أن تقول لمليوني شخص: حسنا، أتدرون؟ ستنتقلون”.

وقال ماكرون لـ”سي إن إن”: “كررت دائما خلافي مع رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو. لا أعتقد، مرة أخرى، أن مثل هذه العملية (العسكرية) الضخمة التي تستهدف أحيانا مدنيين هي الإجابة الصحيحة”.

وسلط ماكرون الضوء على “رغبات الفلسطينيين في البقاء في وطنهم، وعدم رغبة كل من الأردن ومصر في قبول أعداد كبيرة من اللاجئين الغزاويين”.

وسبق أن وصف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية هذه الخطوة بأنها “مسألة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط”.

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