قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين اثنين من محافظة رام الله والبيرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء فلسطينيين اثنين من مخيم الأمعري وقرية قبيا في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) بأن قوة خاصة إسرائيلية اعتقلت فادي أبو عطية من مخيم الأمعري قرب بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، أثناء عودته من مدينة بيت لحم.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق إبراهيم محمد عطا حلحولي خلال اقتحامها قرية قبيا، بعد أن أطلقت الرصاص تجاه مركبته.

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