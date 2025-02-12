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خمسة زلازل تضرب جزيرتي سانتوريني وأمورجوس في اليونان

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واس - أثينا 0 تبليغ

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  • خمسة زلازل تضرب جزيرتي سانتوريني وأمورجوس في اليونان 2/2

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الدمام - شريف احمد - سُجلت خمسة زلازل في المنطقة البحرية الواقعة بين جزيرتي سانتوريني وأمورجوس باليونان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

زلازل متتالية

وأفاد معهد الجيوديناميكا التابع للمرصد الوطني في أثينا، بأن أقوى هذه الزلازل بلغت شدته 5 درجات وقع فجرًا، على بعد نحو 24 كيلومترًا جنوب غرب أركسيني جنوب جزيرة أمورجوس، ثم تلا ذلك وقوع أربعة زلازل متتالية بقوة 4 و 4.6 و 4 و 4.1 درجات، صباحًا، على بعد ما بين 20 و 25 كيلومترًا من أركسيني.
وأشار المعهد إلى رصد أكثر من 14 هزة أرضية منذ 26 يناير الماضي، مع تسجيل أكثر من 1100 هزة أرضية الأحد الماضي فقط.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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