شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة زلازل تضرب جزيرتي سانتوريني وأمورجوس في اليونان والان نبدء بالتفاصيل

زلازل متتالية

الدمام - شريف احمد - سُجلت خمسة زلازل في المنطقة البحرية الواقعة بين جزيرتي سانتوريني وأمورجوس باليونان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.وأفاد معهد الجيوديناميكا التابع للمرصد الوطني في أثينا، بأن أقوى هذه الزلازل بلغت شدته 5 درجات وقع فجرًا، على بعد نحو 24 كيلومترًا جنوب غرب أركسيني جنوب جزيرة أمورجوس، ثم تلا ذلك وقوع أربعة زلازل متتالية بقوة 4 و 4.6 و 4 و 4.1 درجات، صباحًا، على بعد ما بين 20 و 25 كيلومترًا من أركسيني.وأشار المعهد إلى رصد أكثر من 14 هزة أرضية منذ 26 يناير الماضي، مع تسجيل أكثر من 1100 هزة أرضية الأحد الماضي فقط.