شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن المصرى الديمقراطى: نؤيد الموقف المصرى ونرفض المخططات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين، مشددة على خطورة هذه التصريحات التي لا تهدد القضية الفلسطينية فحسب، بل تمتد آثارها إلى استقرار المنطقة بأسرها.

وأعربت "عبد الناصر" عن دعمها الكامل للموقف الرسمي المصري في هذا الشأن، مثمنًا قرار تأجيل زيارة الرئيس إلى واشنطن إلى أجل غير مسمى، باعتباره خطوة تعكس رفض مصر الحاسم لهذه المخططات.

ودعت البرلمانية، جميع أبناء الشعب المصري، بمختلف توجهاتهم، إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة هذا المخطط والتصدي له بحزم.