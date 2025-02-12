شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية: الحكومة تثق تمامًا فى وعى المواطن وقدرته على مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حفل تدشين وإطلاق حزب الوعي، وذلك بحضور لفيف من الوزراء والسفراء السابقين ورؤساء الأحزاب والسياسيين والشخصيات العامة، وذلك انطلاقًا من دور الوزارة في التواصل السياسي مع الاحزاب السياسية.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة الداعمة لتمكين وتشجيع الأحزاب السياسية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب، مع التأكيد على التزامها بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وفي الوقت ذاته، تُقدّر الحكومة الأحزاب التي تتبنى مواقف داعمة للدولة، لكنها تظل منفتحة على جميع القوى السياسية، في إطار من الحوار والتفاعل الإيجابي، بما يسهم في تطوير الحياة السياسية في مصر.

وأشار الوزير، أن الحكومة تثق تمامًا في وعي المواطن المصري وقدرته على تقدير المواقف الوطنية، وهو ما أثبتته التجارب السابقة، حيث يلتف الشعب حول بلاده في اللحظات الحاسمة، إلا أن التحدي الحالي يكمن في تعزيز وعي المواطن بالتحديات الراهنة، ليكون على دراية كاملة بأبعاد المشهد ومتطلبات المرحلة المقبلة.