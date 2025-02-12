القاهرة - كتب محمد نسيم - جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء 11 فبراير 2025 ، تمسكه بمخطط الاستيلاء على قطاع غزة .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض، في إطار زيارة رسمية يجريها الملك عبد الله إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين متحدثا عن غزة: "سنأخذها ونحتفظ بها"، مضيفا: "سنقوم ببناء الكثير من الأشياء الجيدة هناك، بما في ذلك فنادق ومبانٍ مكتبية ومساكن وأشياء أخرى، وسنجعل تلك المنطقة كما ينبغي أن تكون".

وعند سؤاله بشأن ما يخوله الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية، أشار ترامب إلى ما وصفه بـ"السلطة الأمريكية".

ومكررا دعوته مصر والأردن إلى استقبال فلسطينيي غزة، قال ترامب: "سيكون للفلسطينيين قطعة أرض في الأردن وأخرى في مصر".

المصدر : وكالات