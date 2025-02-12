ملك الأردن : العرب سيأتون إلى أميركا برد على خطة ترامب بشأن غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الملك الأردني عبدالله الثاني، مساء اليوم الثلاثاء،11 فبراير 2025 ، أن العرب سيأتون إلى أميركا برد على خطة ترامب بشأن غزة ، مشددا على وجود سبيل لإحلال السلام والرخاء في المنطقة.

وقال ملك الأردن في تصريحات صحفية مشتركة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لدى لقائهما في البيت الأبيض، "علي أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي".

وأكد أن الأردن سيستقبل 2000 طفل من المرضى من قطاع غزة ، موضحا أنه "يجب أن ننتظر لنرى خطة إعمار غزة من مصر".

من جهته، قال ترامب، أن تطوير غزة الذي سيحدث بعد فترة طويلة من الآن سيجلب وظائف كثيرة للمنطقة.

وأضاف ترامب، "لا أعتقد أن حماس ستجعل السبت موعدا نهائيا لإطلاق سراح المحتجزين".

ووصل جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، إلى البيت الأبيض في واشنطن وذلك للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقدمة مستقبلي جلالة الملك في البيت الأبيض.

المصدر : وكالات