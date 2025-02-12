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فرنسا تعقب على مقتل فلسطينيين شمالي الضفة الغربية

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فرنسا تعقب على مقتل فلسطينيين شمالي الضفة الغربية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعربت فرنسا،مساء اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، عن قلقها إزاء مقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين في الاعتداءات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إنها تشعر بالحزن لمقتل "عدد كبير من المدنيين، لا سيما الأطفال، خلال العمليات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية".

وأشار البيان إلى أن استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة يثير "قلقا شديدا"، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني.

وطالب البيان بحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي يواصل الجيش الإٍسرائيلي عملية عسكرية شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحامات واسعة لباقي المناطق.

المصدر : وكالات

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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