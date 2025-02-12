شكرا لقرائتكم خبر عن شولتس: الاتحاد الأوروبي سيرد سريعًا على الرسوم الجمركية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

عدم الإبقاء على الرسوم الجمركية

تهديد كبير للإنتاج الأوروبي

الدمام - شريف احمد - صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل سريع على الرسوم الجمركية الخاصة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.وعلى هامش حوار مع مواطنين في مدينة لودفيجسفلده شرق ألمانيا، قال شولتس يوم الثلاثاء، إن "الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يرد بسرعة وسيفعل ذلك".وأكد أن الاتحاد الأوروبي يعد منطقة اقتصادية قوية للغاية، ولديه وسائل خاصة به لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وأضاف شولتس: يجب أن يكون الهدف هو عدم الإبقاء على الرسوم الجمركية في نهاية المطاف، سواء على هذا الجانب أو على الجانب الآخر، ومع ذلك، إذا لزم الأمر يمكننا أيضا فرض رسوم جمركية بأنفسنا.وأوضح أن الرد الأوروبي يمكن أن يكون سريعًا، وتابع: نحن على تواصل وثيق مع المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص.ولم تحدد المفوضية الأوروبية بعد كيف سيكون ردها على هذه الإجراءات.وكان الرئيس الأمريكي ترامب أعلن في وقت سابق فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذه الرسوم ستطبق دون استثناء على جميع الدول.وقال اتحاد شركات صناعة الصلب الأوروبية، إن الرسوم الأمريكية الجديدة التي أُعلنت، تمثل تهديدًا كبيرًا للإنتاج في الاتحاد الأوروبي.وبحسب مصادر في البرلمان الأوروبي، فإن الرد الأوروبي سيأتي في الأول من أبريل المقبل، وقال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانجه، في مدينة ستراسبورج: إذا لم نتوصل إلى اتفاق بحلول 12 مارس، وسنواصل بالطبع المفاوضات الآن، فسيتُفرض الرسوم الجمركية المضادة اعتبارًا من الأول من أبريل.