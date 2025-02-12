تأكيد مصري أردني على ضرورة إعمار غزة «من دون تهجير» وإقامة دولة فلسطينية

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

أكدت مصر والأردن، أمس، ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وإقامة الدولة الفلسطينية، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يمكن وقف المساعدات لمصر والأردن إذا رفضتا استقبال سكان غزة.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس، إنه شدد خلال اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن على موقف بلاده الثابت ضد تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وأضاف في منشور على منصة «إكس» «أعدت التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وهذا هو الموقف العربي الموحد. يجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع».

وتابع «السلام العادل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وهذا يتطلب الدور القيادي للولايات المتحدة، الرئيس ترامب رجل سلام، وكان له دور محوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، نتطلع لاستمرار جهود الولايات المتحدة وجميع الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار».

من جانبه، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلاً للحياة، وذلك من دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم في العيش على أرضهم، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وقال الرئيس المصري أيضاً: «إن إقامة دولة فلسطينية هي الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم» في المنطقة.