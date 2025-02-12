شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية لا يحتمل التأويل والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية لم يكن يومًا موقفًا هامشيًا أو عابرًا، بل هو التزام تاريخي وسياسي وإنساني مترسخ فى ثوابت الدولة المصرية التي لا تقبل المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التلاعب بمصيره.

وأكد "أبو عايشة"، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية والهجرة جاء ليؤكد بوضوح شديد أن مصر ترفض بشكل قاطع أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وترى في ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ أن هذه التصريحات التي تصدر عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية لا يمكن فصلها عن محاولات سابقة تهدف إلى فرض حلول أحادية الجانب وإعادة هندسة المشهد الديموغرافي في فلسطين بما يخدم أجندات الاحتلال، وهو ما ترفضه مصر رفضًا مطلقًا.

وأضاف النائب عبده ابو عايشه، أن تحذير مصر من التداعيات الكارثية لهذه السياسات يعكس وعيًا عميقًا بخطورة المسار الذي قد تنزلق إليه المنطقة إذا ما تم المضي قدمًا في هذه المخططات، لا سيما أن أي محاولة لفرض التهجير القسري تعني فعليًا القضاء على أي فرص للتوصل إلى سلام عادل وشامل.