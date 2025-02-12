شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الدبلوماسية المصرية خاضت معارك دولية من أجل الدفاع عن حق الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته بشأن مخطط التهجير القسري، يعد نجاحا يحسب للدبلوماسية المصرية والضغط العربى والعالمي لعدم تنفيذ المخطط الأمريكى الإسرائيلى فى قطاع غزة، لاسيما بعدما قال الرئيس الأمريكى إنه لا داعى للعجلة بشأن تنفيذ خطة غزة، كما أنه تراجع عن قراره حول نشر جنود أمريكيين فى القطاع، مؤكدًا أن الضغوط المصرية منذ بداية اندلاع الحرب وحتى هذه اللحظة لن تتوانى في دحض هذا الملف وحماية الحق الفلسطيني في الحفاظ على أراضيه.

وأضاف "عمار"، أن دور مصر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني تاريخي، فقد دعمت القاهرة القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية لكشف أكاذيب ومزاعم الغرب في تشويه الحقيقة من أجل دعم وتأييد المطامع الاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي من أجل التوسع الاستيطاني بالأراضي العربية، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية خاضت معارك دولية من أجل الدفاع عن حق هذا الشعب، وعدم تصفية القضية وحدوث نكبة جديدة من خلال التأكيد على ضرورة حل الدولتين واتخاذ القرار السلمي عبر تأسيس دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدبلوماسية المصرية اتسمت بالمرونة والحكمة والحسم أيضاً، فلقد أعطت المنطقة والعالم أجمع درساً في فنون التفاوض كعادتها في حلحلة الملفات الشائكة، فقد جاء موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاطعاً لدحض مخطط التهجير بعدما أعلن أن تهجير وترحيل الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه وأن حل أزمة الفلسطينيين ليس بإخراجهم من مكانهم بل يكمن في حل الدولتين وإقامة دولة لهم.

وأوضح النائب حسن عمار، أن الرئيس السيسي قدم رؤية شاملة تنسجم مع ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على السعي لتحقيق السلام العادل والشامل، وتجنب تنفيذ المخططات التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وجعل الحياة في غزة غير قابلة للاستمرار، لافتاً إلى أن الدور المصري في اتمام اتفاقية وقف إطلاق النار، كشف وبرهن عن أن الموقف الثابت للقاهرة لدعم القضية والعمل على تهدئة الأوضاع السياسية والأمنية بالمنطقة، مع التأكيد على حماية الأمن القومي والحدود المصرية من أية مخططات وأجندات خارجية تنال من الوطن.