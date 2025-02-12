شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: التصريحات الإسرائيلية ضد السعودية الشقيقة مرفوضة والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب "المستقلين الجدد" رفضه التام للتصريحات الإسرائيلية ضد المملكة العربية السعودية، وأعلن تضامنه مع ما جاء فى بيان الخارجية المصرية بهذا الصدد.

وأشار الدكتور هشام عناني إلى أن التصريحات الإسرائيلية ضد السعودية أمر متوقع بعد الموقف السعودي الرافض لأي تطبيع إلا بعد حل القضية الفلسطينية وفقًا للشرعية الدولية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف عناني أن تضامن مصر مع السعودية الشقيقة أمر بديهي، ليس فقط لتطابق المواقف والثوابت تجاه القضية الفلسطينية، بل أيضًا بسبب الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأكد أن الحفاظ على أمن المملكة العربية السعودية خط أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه.

وشدد الحزب على دعمه الكامل لموقف القيادة المصرية تجاه السعودية الشقيقة، مشيرًا إلى أن مصر لن تتوانى في الدفاع عن أمن أشقائها العرب، ولن تسمح بأي تجاوز يمس السيادة الوطنية أو سيادة أي من الدول العربية.



