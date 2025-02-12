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المستقلين الجدد: التصريحات الإسرائيلية ضد السعودية الشقيقة مرفوضة

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المستقلين الجدد: التصريحات الإسرائيلية ضد السعودية الشقيقة مرفوضة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إيمان علي

الأربعاء، 12 فبراير 2025 02:00 ص

أكد حزب "المستقلين الجدد" رفضه التام للتصريحات الإسرائيلية ضد المملكة العربية السعودية، وأعلن تضامنه مع ما جاء فى بيان الخارجية المصرية بهذا الصدد.

وأشار الدكتور هشام عناني إلى أن التصريحات الإسرائيلية ضد السعودية أمر متوقع بعد الموقف السعودي الرافض لأي تطبيع إلا بعد حل القضية الفلسطينية وفقًا للشرعية الدولية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف عناني أن تضامن مصر مع السعودية الشقيقة أمر بديهي، ليس فقط لتطابق المواقف والثوابت تجاه القضية الفلسطينية، بل أيضًا بسبب الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأكد أن الحفاظ على أمن المملكة العربية السعودية خط أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه.

وشدد الحزب على دعمه الكامل لموقف القيادة المصرية تجاه السعودية الشقيقة، مشيرًا إلى أن مصر لن تتوانى في الدفاع عن أمن أشقائها العرب، ولن تسمح بأي تجاوز يمس السيادة الوطنية أو سيادة أي من الدول العربية.


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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