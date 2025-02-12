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القوات البحرية السعودية تشارك في تمرين “نسيم البحر 15”

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تنطلق، الأربعاء، فعاليات التمرين البحري الثنائي المختلط «نسيم البحر 15» بين القوات البحرية الملكية السعودية والباكستانية في القوات البحرية الملكية السعودية، لتعزيز العلاقات والتعاون العسكري بينهما في مجال التخطيط والتنفيذ والتقييم للحروب البحرية المختلفة.

ووفقاً لـ”الشرق الأوسط” تتمثل مشاركة القوات السعودية في سفن «جلالة الملك» وطائرة عمودية، فيما تشارك الباكستانية بسفن بحرية وزوارق وغواصات بإسناد من القوات الجوية.

وأكد قائد التمرين اللواء البحري الركن صالح العمري، أن التمرين يهدف إلى رفع الكفاءة القتالية لتنفيذ العمليات البحرية بمجال الحروب البحرية «السطحية، والجوية، وتحت السطحية، وغير النظامية»، ومجال العمليات الإنسانية، ورفع كفاءة المشاركين في تنفيذ عمليات الأمن البحري وحماية الممرات المائية وممارسة حق الزيارة والتفتيش.

وأشار إلى أن الاستعدادات والتجهيزات للتمرين جرت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثله، مبيناً أنه يسعى لتوحيد المفاهيم والعمل المشترك بين القوات البحرية للبلدين.

وأضاف العمري أن تمارين «نسيم البحر» تطورت منذ 3 عقود، حيث تقام كل عامين منذ عام 1993 بالتناوب بين البلدين، وانتقلت من تنفيذ التدريبات الأساسية إلى المتقدمة على المستوى العملياتي، بما في ذلك الرماية الحية بالصواريخ والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتدريبات حروب مكافحة الغواصات المتقدمة، باستخدام أحدث منظومات التسليح والرصد والمراقبة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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