شكرا لقرائتكم خبر عن لإنهاء الحرب.. زيلينسكي يعلن استعداده لعرض تبادل أراضٍ مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لعرض تبادل أراض مع روسيا، في إطار مفاوضات سلام محتملة لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ نحو 3 سنوات.

من المقرر أن يتلقي زيلينسكي نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يوم الجمعة في مؤتمر ميونيخ للأمن، وفقما أفاد المتحدث باسم الرئيس الأوكراني، في حين تضغط الولايات المتحدة من أجل وصع حد للحرب.

لا ضمانات دون الأمريكيين

قال زيلينسكي في مقابلة التي أجرتها معه صحيفة جارديان البريطانية ونشرتها في موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء: هناك أصوات تقول إن أوروبا يمكن أن توفر ضمانات من دون الأمريكيين، ودائما ما أقول لا، فالضمانات الأمنية من دون الولايات المتحدة ليست ضمانات أمنية حقيقية.



ويسعى ترامب إلى التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، لكن بنود أي اتفاق محتمل تثير مخاوف أوكرانيا.

ليست هناك أولوية

وقال زيلينسكي في المقابلة: سنبادل أراضٍ بأخرى، ويمكن أن نعرض تسليم موسكو الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك منذ 6 أشهر، لكني لا أعلم أي أراضٍ قد تُطلب في المقابل.

وأضاف: "لكن كل أراضينا مهمة، ليست هناك أولوية".

أعلنت روسيا ضم خمس مناطق أوكرانية هي القرم في العام 2014 ومن بعدها دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا في عام 2022، على الرغم من أنها لا تسيطر عليها بالكامل.