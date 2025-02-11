شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهوري ينظم صالون حول تطوير المنظومة التعليمية بحضور وزير التربية والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب الشعب الجمهوري، برئاسة المهندس حازم عمر رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، صالونًا نقاشيًا حول "تطوير المنظومة التعليمية"، استضاف خلاله الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعددٍ من قيادات الوزارة، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

حضر الصالون أيضًا عددًا من ممثلي الأحزاب والكيانات السياسية، بالإضافة إلى رئيس إئتلاف أولياء الأمور.

استهل الصالون بالترحيب الدكتور محمد عبد اللطيف، والسادة الحضور من وزارة التربية والتعليم وممثلي الأحزاب والاتحادات والإئتلافات، كما تناول طرح رؤية السيد الوزير حول "نظام البكالوريا"، واستماع الوزير إلى استفسارات الحضور التي تمثل تساؤلات أولياء الأمور حول النظام ومدى تحسينه للمنظومة التعليمية وتأثيره على الطلاب.

من جانبها أكدت قيادات حزب الشعب الجمهوري، على أنه حال طرح هذا القانون في مجلس النواب، فسوف يتم إفراد مزيد من الدراسة والتباحث، حتى يتم إعداد رؤية الحزب حول الموضوع.

تجدر الإشارة إلى أن الصالون قد شارك به ممثلين عن الأحزاب والإتلافات الآتية" مستقبل وطن- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين- الوفد- المؤتمر- العدل- الإصلاح والتنمية- الحرية المصري- النور -اتحاد المعلمين العرب، إئتلاف أولياء الأمور.



خلال صالون الشعب الجمهورى



خلال صالون الشعب الجمهورى



خلال صالون الشعب الجمهورى