أكرم القصاص: الموقف المصري حاسم جدا ضد التهجير والتصفية ومساند للقضية الفلسطينية

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قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وحدت العرب ضد الإسرائيليين.



وأضاف رئيس مجلس إدارة الخليج 365، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "هذه الوحدة بدأت منذ الحرب على قطاع غزة، فبعد السابع من أكتوبر 2023 أصبحت القضية الفلسطينية في الواجهة، وكل دول العالم عدا ترامب ونتنياهو يدعمون القضية الفلسطينية".

وتابع الكاتب الصحفي: "الموقف المصري حاسم جدا ضد التهجير والتصفية ومساند للقضية الفلسطينية على مدى الشهور الماضية، وكذلك، المملكة العربية السعودية"، مشددًا، على أن حجم التفاعل الشعبي العربي والرسمي بشكل عام كان قويا جدا وأحيا التحرك العربي، فقد اكتشف العرب أنهم يقدمون مبادرات للسلام طوال الوقت، إلا أنه يجب الحفاظ على القضية الفلسطينية، إذ يقود المتطرفون الذين يحكمون إسرائيل يقودون المنطقة كلها إلى الصراع.