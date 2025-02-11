شكرا لقرائتكم خبر عن نص خطاب تدشين حزب الوعي: منفتحون على الجميع لتشكيل تحالف "سند للدولة" والان مع تفاصيل الخبر

انطلق التدشين الرسمي لحزب الوعي، في احتفالية كبرى بحضور لفيف من الشخصيات السياسية والبرلمانية، والذي يعد الانطلاقة الثانية للحزب، ويأتي تأكيدًا لالتزام الحزب الراسخ بدعم مسيرة التنمية وتعزيز قيم الوطنية والحرية والإصلاح والديمقراطية تحت شعار "وعي يبني وطنا".

وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، خلال كلمته، أن الحزب يؤمن ببناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة كونه حزبا ليبراليا اجتماعيا، والذي ولد من رحم كتلة الحوار التي ولدت من جلسات الحوار الوطني وانطلاقا من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد في قول سابق "أريد أن اجري إصلاح سياسي تأخر كثيرا ".

وإلى نص خطاب التدشين لحزب الوعي، والذي ألقاه رئيس الحزب خلال الاحتفالية:

السيدات والسادة:

الوزراء / والسفراء/ والقامات والشخصيات العامة ونواب البرلمان بغرفتيه ورؤساء الاحزاب والكتل السياسية وقياداتها واساتذه الجامعات وكل من شرفنا في هذا اليوم الهام.

أهلا وسهلا بكم في حفل تدشين حزب الوعي في نشأته الثانيه و انطلاقته الواعده و يوم هام من أيام السياسه المصريه و الحركه الحزبيه

حزب الوعي هو امتداد لليبرالية المصرية التي نشات مع رفاعة الطهطاوي وقاسم أمين ومكرم عبيد.. وسعيهم من أجل بناء مجتمع مصري حر وديمقراطي حزبي وتعددي. نحن في حزب الوعي نؤمن ببناء دولة مصرية مدنية ديمقراطية حديثة يتمتع فيها المواطن المصري بكل حقوقة ويحظى بكافة الفرص الممكنة له ولقدراته،، ينال حقه من المساواه و الكرامه و العدل ،،، نحن حزب ليبرالي اجتماعي ،، ليبرالي في إيمانه بالحرية المنضبطة التي تبني ولا تهدم و التي تحترم الأسره والمجتمع ،،،و لنا ايضاً في الاقتصاد ليبراليه تحرره من قبضة الدولة وتطلق قدراته و إبداعاته مع وجود دول الدوله المنظم و الميسر و الضامن للحقوق،، حزبنا اجتماعي في إيمانه بكل طبقات الشعب و في القلب منهم الطبقه المتوسطه و حقها في الحياه و المرور و الكفايه لتحقيق أحلامها و امالها

لقد ولد حزب الوعي من رحم كتلة الحوار التي و لدت من جنبات الحوار الوطني و يدين بالفضل لكل الحراك السياسي الذي عايشناه منذ ان أطلق السيد الرئيس جملته المؤسسه أريد ان اجري اصلاحا سياسيا تاخر كثيرا ،،، و من ثم كان إطلاق الحوار الوطني الذي رأينا انه كان بادره موفقه لفتح المجال العام و الذي نريد له ان يتوسع و يستمر ،،، حزب الوعي زواج مشهر بين الواقع السياسي و مجموعه المؤسسين الاوائل ،،،و ولاده شرعيه و طبيعيه أنتجت حزبا يافعا او كما يقولون " اورجانيك " ،، له من اسمه نصيب كبير. فاسمه مستمد من أهدافه ووظيفته. فحزب الوعي لا ينفصل فيه الوعي السياسي عن الوعي الفكري والثقافي ،، والوعي المجتمعي بمشتملاته الاقتصادية ،، حزب الوعي ينطلق من إيمانه و احترامه للدستور المصري فنحن نسعي لدولة الدستور و القانون و دوله المؤسسات الحاكمه التي تتوازن و لا تتضاد و لا تتصارع و لا تتغول احداهما علي الاخري،،، التوازن والرقابه المتبادله بين مؤسسات الدوله هي احد ثوابتنا الفكريه في حزب الوعي



الوعي هو الخطوة الاولي في طريق الإصلاح، ،،، الوعي هو مفتاح الحرية وجوهر الإنسانية. ،،،، الوعي ليس وجهة نهائية بل مسيرة مستمره من التعلم والنمو و الإدراك

‎حزب الوعي يعكس تطورا وتحديثا في طبيعة وشكل الاحزاب السياسية المعاصرة فلقد نشأ من خلال منصات ومنتديات ( كتلة الحوار) ،،، و ولد بشكل شعبيي تشاركي تتفاعل فيه النخبه و العامه في إطار منظم و مخطط و جاد

‎حزب الوعي حزب عمل علي الارض وقدم افكارا وتواصل مع معظم الفصائل والتيارات السياسية قبل أن يعلن نفسه كحزب

‎ فحزب الوعي يتميز بهيكلة المتطور والمتقاطع بين لجانه واتحاداته،،،ويعمل ايضاً بأسلوب ((مجموعات العمل المتكامله )) التي تتحد لإنجاز مشروع فكري او ورقه سياسات او منجز شعبي علي الأرض في القري و النجوع

‎ حزب الوعي ينقل المعارضة من حالة الغضب الدائمه الي حالة البراجماتية التوافقية التي تستند الي منهج تقديم البدائل والحلول وعقد التفاهمات للصالح الوطني،، حزب الوعي يقدم الرؤي و الأفكار للحكومه و البرلمان حتي و ان كنا خارجهم لان مبتغانا مصلحه الوطن فقط لا غير ،، حزب الوعي يعمل للقضاء علي الاحتكاريين،،،، احتكار المعارضه و احتكار الموالاه ايضاً ،،، لان هناك ما يستحق الدعم و التأييد و هناك ما يستحق الرجم التنديد ،، نحن حزب يسير في وسط النهر بين ضفه المعارضين بلا كلل و المؤيدين بلا ملل ،، نحن حزب وسطي اصلاحي متزن ،،يقدم بدائل و حلول عند اعتراضه ،،، و يساند بكل فاعليه عند اتفاقه ،، اعلم أننا لون جديد او أننا قوس قزح ولكن ما أعدكم به انه ليس به درجه من ألوان النفاق ،، فنحن لا نقايض علي حساب المصلحه الوطنيه

‎ حزب الوعي يؤمن بالتخطيط الاستراتيجي وفق أولويات اجتماعيه قادمه من احتياجات الشعب ،،نحن نري ان القطاع الخاص قاطره لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية و ندرك اهميه ان تعود الدوله للخلف بعد ان أدت دورها في مرحله دقيقه للغايه ،،و تترك الساحه للمجتمع العام و الشعب عن طريق مؤسساته المنتخبه و جلسات النقاش المجتمعي و التفاعل في أدوات الإعلام الحر ليدير فكر البناء الاقتصادي علي أسس من العلم و الخطط الطويله الممنهجة و الحيويه و التي يعدها مجموعه من الخبراء، حتي وان كانت المتغيرات الدوليه كبيره و العالم ساخن فليس لدينا بديلا عن التخطيط و دراسه البدائل علي مهل و لا نعتمد أسلوب اطفاءالحرائق اسلوبا للاداره اليوميه ،،، ولا نخضع فقط لفكر و رؤي سلطه تنفيذيه تتغير كل بضعه اشهر فنعود لنبدأ من جديد و نخطط مره اخري و اخري و اخري ،، مبدأنا الخطه تدقق و تسوي علي مهل،، و يقوم الوزير بتنفيذها و تقاس مهارته علي نجاحه فيها ،، فهي سلطه تنفيذيه كما اسماها دستورنا المحترم

،،‎ حزب الوعي يدرك ان الوطن في مرحلة حرجة تتطلب رفع الوعي والتضامن والتكاتف بين جميع مكوناته،،و الاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي و الجيش في القضايا الوطنيه الكبري و لقد اصدرنا الكثير من البيانات و المواقف الداعمه للاءات الرئيس المدهشه التي اطلقها من اول يوم،، لا للتهجير ،،لا لتصفيه القضيه الفلسطينيه،، لا للمساس بأمننا القومي ، ،،كل التحيه سياده الرئيس علي المواقف الوطنيه الشجاعه الصلبه التي لم تلين او تتزحزح

في مواجهه التعجرف و التدليس و لعق الحقوق و تقئ الواجبات عند قوي الاستعمار الغربي و داعميه،،، الذين تملصوا من كل مبادئ الانسانيه و الحريه و الديمقرطيه التي يزعمونها ، وقد كانت مواقفنا من قضيه سحق الشعب الفلسطيني الأعزل مشرفه ،،و علي النقيض مواقفهم تعانق الدنس و الخمسه الذي نراه كل يوم من عدو مجرم متوحش



‎حزب الوعي منفتح علي التعاون والتنسيق مع الأفكار الليبرالية الوسطية للأحزاب والكتل السياسة الاخري من اجل تشكيل تحالف قوي يصير "سندا للدولة" في هذه اللحظات الصعبة والخطيرة، بل ويعضض اواصر آلامه العربيه ايضاً بتماسك الموقف الشعبي العربي الداخلي عن طريق بحث تشاركيه شعبيه حزبيه عربيه للوقوف في وجهه العدو المشترك



⁃ ‎حزب الوعي لديه رغبه حقيقية في الإصلاح والتطوير من أجل تقدم ورفعة الوطن

‎شعارنا في حزب الوعي " الوعي والحوار من أجل المستقبل

نحن قادمون من قناعات بالنيه الصادقه لمن ساروا في جنبات ثوره يناير من التيار المدني و لم يتأمروا عليها أو يكيدوا لها علي اعتبار أنها انتاج شعبي غاضب تصاعد مع استمرار التيبس السياسي لتجاوب النظام وقتها مع طلباتها ، و نعي تماما منجزاتها و نتحوط من إحباطاتها ،، و نؤمن ان عيش حريه عداله اجتماعيه هي من المبادئ الفوق دستوريه والتي نادي بها الشعب في كل ربوع مصر في نداء مخلص تجرد من الهوي السياسي فهذه نداءت ضميريه لا ينكرها الا جاحد ،، و ما يثلج صدورنا ان دستورنا الذي نحترمه يحترم ثوره يناير في إخلاص نيتها و أبناءها الوطنيين

نحن ايضاً أبناء طرقات و دهاليز ثوره يونيو التي تمثل حاله فريده من مخزون إنساني متشبع بإنتاج حضاري قادم من آلاف السنين قاوم اقسي و اغرب محاوله تغريب و استعمار محلي بقياده الإخوان و التيارات الراديكالية المسلحه التي تدعي إسلاميه حركاتها السياسيه و الوحشيه ،، و تفتأت علي قيم المجتمع و نسقه العام بحجه الدين و احتكار الحق

نحن أبناء تراكم العمل الوطني و السياسي لعشرات السنوات، نحن أبناء المربكات و أعاده الحسابات ، ولكن نحن الآن أبناء اليقين ،، اليقين الآن ،،أننا أمام لحظات مخلصه نلبي فيها رغبه الوطن في انفتاح سياسي حقيقي نادي به سياده الرئيس و نحن نثق بسيادته و بصدق نواياه تجاه الإصلاح

نحن أبناء الحلم و الأمل و التحدي ،، نحن أبناء العلم و العمل ،،نحن أشقاء الوعي و أصحابه ،، نحن أبناء عمومه الإدراك ،، ادراك اللحظات الدقيقه في عمر الأوطان ،، نحن البناه الجدد ،، أبناء بناه الأهرام ،،قديما بنينا و الآن نبني و غدا سنبني ،، نحن حزب الوعي