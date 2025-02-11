شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية: يجب إصدار تراخيص الأفلام الأجنبية بنظام الرخصة الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة التوصيات الصادرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لديها استعداد كامل لاقتراح التشريعات التي تزيل العقبات أمام تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية، بما يسهم في تعزيز الترويج السياحي والأثري لمصر.

وأوضح أن إصدار التراخيص يجب أن يكون بنظام "الرخص الذهبية" والموافقة الموحدة، مع توفير الضمانات اللازمة، ومن بينها وجود مندوب مفوض بالصلاحيات ومرافق من مدينة الإنتاج الاعلامي للفرق الأجنبية، لضمان تسهيل جميع أعمالهم.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على تقديم الأدوات التشريعية والتنظيمية التي تسهم في تسهيل عمل اللجنة المعنية بمدينة الإنتاج الاعلامي بتنظيم التصوير.

لافتًا إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي حققت نجاحًا كبيرًا، وتحتاج إلى مزيد من الصلاحيات لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق نتائج أفضل في دعم صناعة الإعلام والسينما في مصر، ونأمل أن ينتهي الفريق القانوني من مشروع القانون ليكون على طاولة البحث قريبًا.