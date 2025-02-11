شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى: هدفنا جعل 2025 عام الوعى للوصول لجميع الطبقات واستهداف الشباب والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس أحمد إسلام، الأمين المساعد لأمانة التخطيط والتطوير المركزية بحزب الشعب الجمهورى، إن الحزب يعد الكتلة رقم 2 فى مجلسى النواب والشيوخ، ونميل للطبقة المتوسطة فى الشارع ومتواجدون مع المواطنين ووسطهم بفاعليات وعمل مجتمعى ووعى، وحصلنا على ثقة المواطنين فى الانتخابات البرلمانية فى 2020.

وأضاف أحمد إسلام، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "الشارع النيابى" على قناة إكسترا نيوز، أن الحزب وضع هدف رئيسى وهو أن 2025 هو عام الوعى للوصول لجميع الطبقات واستهداف الشباب لأنه المكون الرئيسى للجمهورية، وفى عام 2024 كنا نعمل على الجانب المجتمعى.

ولفت أحمد إسلام إلى أن الحزب بدأ منذ عامين بمنتدى الشعب الجمهورى فى نسخته الأولى بمدينة الغردقة، شارك فيه 250 شاب بالإضافة للكوادر والقيادات والهيئة البرلمانية، ثم عقد 4 معسكرات متتالية وشارك فى كل معسكر من 150 إلى 200 شاب، ثم عقد منتدى الشعب الجمهورى فى نسخته الثانية والذى شارك فيه 600 شاب، لتحقيق الجانب التوعوى والتثقيفى لهم.