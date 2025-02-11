ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا

القاهرة - كتب محمد نسيم - بدأ ملك الأردن عبد الله الثاني، الأحد، 9 فبراير 2025 ، زيارة إلى الولايات المتحدة، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في واشنطن، الثلاثاء، حسبما أعلن الديوان الملكي الأردني.

وذكر الديوان الملكي أن الملك عبد الله الثاني اجتمع بوزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، الأحد، مضيفاً أنه "من المقرر أن يلتقي بوزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وأعضاء لجان في مجلسي الشيوخ والنواب.

وأضاف أنه "سيلتقي في مدينة بوسطن بممثلي شركات ومؤسسات تعليم عال أميركية، وحاكمة ولاية ماساتشوستس مورا هيلي، الاثنين"، ولفت إلى أن تلك الاجتماعات "مؤجلة منذ شهر يناير الماضي، والتي حالت الظروف الجوية السائدة آنذاك دون عقدها".

وقال ثلاثة مسؤولين أردنيين كبار لـ"رويترز" إن ملك الأردن عبد الله الثاني سيحمل إلى واشنطن تحذيرات تتعلق بخطة ترمب، لإعادة توطين السكان خارج قطاع غزة ، حين يجتمع معه في 11 فبراير.

المصدر : وكالات