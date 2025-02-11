ترامب: لن يكون من حق الفلسطينيين العودة إلى غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مساء الاثنين 10 فبراير 2025 ، إن الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة إلى غزة بموجب اقتراحه لإعادة تطوير القطاع.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز نُشرت مقتطفات منها يوم الاثنين أنه يعتقد أن بإمكانه عقد صفقة مع الأردن ومصر لاستقبال الفلسطينيين النازحين، قائلا "نحن نمنحهم مليارات الدولارات سنويا".

وأجاب ترامب عن سؤال حول حق الفلسطينيين في العودة بقول "لا، لن يكون من حقهم ذلك لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل بكثير".

وأضاف "أنا أتحدث عن بناء مكان دائم لهم"، مشيرا إلى أن قطاع غزة سيستغرق سنوات ليصبح صالحا للعيش مرة أخرى.

وفي إعلان صادم الأسبوع الماضي، اقترح ترامب إعادة توطين 2.2 مليون فلسطيني من قطاع غزة بشكل دائم.

وفيما يتعلق بمقابلته مع فوكس نيوز، هذه أول مرة يقول فيها ترامب إنه لن يكون من حق الفلسطينيين العودة.

المصدر : وكالات