شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغنام: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

ثمن أحمد الغنام، القيادى العمالي قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور لملبغ 7000 جنيه ، مؤكدا أنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح .

وأشار الى أن القرار يُمثل فرصة لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، لمواجهة التحديات الاقتصادية، وأن تُثمر هذه الجهود في تحسين حياة المواطنين المصريين، وتحقيق الاستقرار والرخاء.

وأضاف الغنام أنه يجب التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لضمان تنفيذ هذا القرار بشكل فعال، ومنع أي تجاوزات أو مخالفات من قبل أصحاب الأعمال خصوصا انه في العام الماضي تم اعتماد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص ٦٠٠٠ جنيه ولم يطبق علي الرغم من ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية الذى أثقل كاهل المواطنين، وأصبح عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية.

وشدد الغنام على ضرورة متابعة تنفيذ هذا القرار من قبل وزارة العمل لضمان تحقيق مطالب العمال والحفاظ علي حقوقهم لأن عمال مصر هم بناة الحضارة المصرية العريقة وسواعد الجمهورية الجديدة.