شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى: نسعى لمشاركة أكبر عدد من الشباب فى مجلس النواب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعى، إن برامج الحزب تأتى من رحم الموازنة المصرية والواقع المصرى، كما نعمل على تنظيم قاعدى فى جميع المحافظات بحيث يعبر عن جمع فئات وطوائف الشعب، كما نفتح الأبواب للشباب للنزول فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف باسل عادل، خلال مداخلة لبرنامج "الشارع النيابى" على قناة إكسترا نيوز، أن الحزب يسعى لمشاركة أكبر عدد من الشباب فى مجلس النواب والشيوخ لضخ دماء جديدة فى الحياة السياسية، لافتا إلى موقف الدولة المصرية الصلب الذى يتطلب اصطفاف شعبى وهو اصطفاف الأحزاب فى قائمة أو تحالف انتخابى من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية.

تابع باسل عادل: "نسعى لتشكيل قائمة انتخابية تكون سند للدولة المصرية فى هذه الظروف الصعبة، وليس من المانع أن نطلق عليها، قائمة سند مصر، لأننا فى احتياج كبير لسند شعبى ضد الهجمة التى نراها على الأمن القومى المصرى والعربى".