مصالحة تاريخية بين يهود ومسلمي بريطانيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في خطوة للوحدة بين الأديان في المملكة المتحدة، وقع الحاخام الأكبر لليهود والإمام الأكبر للمسلمين وقادة الطوائف الأخرى اليوم الثلاثاء على اتفاقيات المصالحة بين المسلمين واليهود، والتي قدموها للملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام كرمز لالتزامهم بالحوار.

واجتمع كبار الشخصيات المسلمة واليهودية في المملكة المتحدة للتوقيع على الاتفاقية التاريخية المسماة اتفاقية درملانريغ (The Drumlanrig Accord)، والتي تنشئ إطارًا بناءً للتضامن المستدام بين الأديان وسط التوترات المتزايدة في المملكة المتحدة.

واستقبل الملك تشارلز الثالث الزعماء الدينيين في قصر باكنغهام بعد توقيعهم على الاتفاقيات غير المسبوقة، التي تعزز "المصالحة" و"التفاهم" و"التضامن" في سبنسر هاوس.

وخلال اللقاء، تحدث أمام الملك كل من الحاخام الأكبر السير إفرايم ميرفيس، والإمام الأكبر لجمعية أهل البيت الاسكتلندية الدكتور سيد رضوي، والرئيس التنفيذي لحركة اليهودية الإصلاحية والزعيم المشارك لليهودية التقدمية الحاخام جوش ليفي، والإمام الكبير قاري عاصم، الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية.

وفي الحديثه إلى الملك تشارلز في الصالة رقم 1844 في قصر باكنغهام، شكر الحاخام الأكبر الملك "على مباركته لهذا هذا اليوم التاريخي". وفي حديثه عن الاتفاقيات، قال: "نحن مستعدون لذلك، إنها الطريقة الوحيدة للمضي قدمًا".

حروب الشرق الأوسط

وقالت صحيفة (جويش كرونيكل) اللندنية في تقرير لها إنه مع تصاعد صدى الحرب في الشرق الأوسط على مستوى العالم، يدرك الزعماء الدينيون أن العلاقة بين المجتمعات اليهودية والمسلمة في المملكة المتحدة أصبحت متصدعة بشكل متزايد. وتمثل الاتفاقيات التزامًا متجددًا بتعزيز الاحترام المتبادل، مع إنشاء قنوات رسمية جديدة للحوار.

وانطلاقًا من التقاليد اليهودية والإسلامية، توفر الاتفاقية مسارًا بعيدًا عن التنمر في الملاعب، وثقافة الحرم الجامعي السامة، والتمييز المتزايد الذي تواجهه كلتا المجموعتين الدينيتين وسط عالم غير مستقر سياسيًا.

الكراهية

وكانت مؤسسة Tell Mama الخيرية وجدت أن الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف في الأشهر الأربعة منذ هجمات حماس.

وفي الوقت نفسه، كانت هناك زيادة بنسبة 589 في المائة في عدد الحوادث المعادية للسامية في المملكة المتحدة في عام 2023 في الأشهر التي تلت 7 أكتوبر مقارنة بنفس الفترة في عام 2022.

الموقعون

ومن بين الموقعين على الوثيقة من المجتمع المسلم الإمام الرئيسي لجمعية أهل البيت الاسكتلندية، الإمام الكبير عاصم، والإمام الشيخ محمد إسماعيل، والإمام الرئيسي الدكتور الشيخ خليفة عزت، ونوشاد جيفراج (رئيس مجلس سمو الآغا خان الوطني للمملكة المتحدة، ممثلاً بعلياء ناصر).

ويمكن أن يشمل التنفيذ العملي للاتفاقيات إنشاء مجلس لقادة الأديان، لإنشاء منصة للحوار المستمر، ولجان مشتركة، تركز على مكافحة التمييز في الحرم الجامعي، وتعزيز التعاون الديني والخيري، وحماية الحريات والممارسات الدينية.

مبادىء المصالحة

وتحدد الاتفاقيات أربعة "مبادئ للمصالحة": الوحدة في التنوع، والنصوص المقدسة كدليل، والالتزام بعدم الإضرار، والاعتراف بتأثير الأزمات العالمية لتأكيد التفاني المشترك للمغادرة.

كما تتضمن الاتفاقية خمسة "التزامات متبادلة"، بما في ذلك تعزيز التعليم، وحماية أماكن العبادة الآمنة، والمسؤولية المدنية المشتركة.

يذكر أن الاتفاقية التاريخية هي نتاج سلسلة من الاجتماعات بين الأديان استمرت لمدة عام، والتي عقدها الإمام الدكتور سيد رضوي، والتي بلغت ذروتها في خلوة خاصة من 14 إلى 16 يناير في قلعة درملانريغ في اسكتلندا استضافها دوق بوكليوش.

اعتراف متبادل

وتم تسمية الاتفاقيات على شرف الدوق، حيث يُعتقد أن الخلوة كانت المرة الأولى في تاريخ المملكة المتحدة حيث اجتمع كبار الممثلين من الطوائف الإسلامية واليهودية الرئيسية لتصور مستقبل سلمي.

وتبدأ الاتفاقيات باعتراف مشترك بأن المجتمعات اليهودية والمسلمة تشترك في "تراث روحي عميق": حيث يتجذر كلا التقليدين في التوحيد، وقدسية الحياة والالتزام بالعدالة. وهي ترتكز على القيمة الإسلامية للصلح، والقيمة اليهودية للكرامة.

كما أن الاتفاقيات التي تدافع عن مبدأ "الاختلاف بشكل مقبول" ليست مجرد لفتة رمزية، بل هي دعوة حقيقية للعمل، وتلزم المجتمعين بالعمل معًا في المبادرات التي تعالج عدم المساواة المجتمعية مثل التمييز والعزلة والفقر.

العلاقات اليهودية الاسلامية

وقال الحاخامان باجينسكي وليفي، الزعيمان المشاركان لليهودية التقدمية: "في هذه الفترة من التحدي الحقيقي للعلاقات اليهودية الإسلامية، فإن هذه الاتفاقيات التاريخية تشكل نموذجًا يمكننا من خلاله أن نكون على علاقة مع بعضنا البعض - حتى في الأوقات الأكثر صعوبة.

واضافا بأن مهمتنا الآن هي جعل هذه الكلمات حقيقية من خلال بناء هياكل عميقة وطويلة الأمد على المستوى الوطني والمحلي وفي الحرم الجامعي وفي أي مكان يتفاعل فيه اليهود والمسلمون في المملكة المتحدة".

وفي وصفهما لشعار "الاختلاف بشكل مقبول"، قال الزعيمان المشاركان لـ JC إن "من المتأصل بعمق في التقاليد اليهودية أنه من الممكن وجود حقيقتين جنبًا إلى جنب".

وقال الحاخامان: "نحن لا نحاول الوصول إلى نقطة حيث يرى الجميع العالم بنفس العيون تمامًا. "بل إنه التزام بالقدرة على احترام المحادثة وليس بالضرورة النتيجة."

ثقافة الحرم الجامعي

وفي حديثهما عن ثقافة الحرم الجامعي العدائية، أكد الزعيمان المشاركان أن الطلاب من المجتمعين المسلم واليهودي "لا يريدون أن يكبروا في عزلة".

وقال الحاخامان: "جزء من جمال التواجد في الجامعات في المملكة المتحدة هو أنها فرصة للتعلم من الآخرين. أحد الأشياء المحزنة للغاية بشأن معاداة السامية وكراهية الإسلام في الحرم الجامعي هو أن المجتمعات تصبح معزولة وتدخل في نمط منعزل من العمل".

ويأملون أن تعمل الاتفاقيات على تحفيز المجتمعين ليصبحا "حلفاء ضد معاداة السامية وحلفاء ضد كراهية الإسلام"، لخلق عالم أفضل للجيل الأصغر سنًا حيث يمكنهم "تجربة الآخر".

ويشار في الختام، إلى أن الوزير الاسكتلندي الأول جون سويني، واللورد خان من بيرنلي، وكيل وزارة الدولة البرلماني للإسكان الاجتماعي والإيمان، حضرا اللقاء وأكدا أن التقدم الهائل الذي تحقق اليوم بين قادة الأديان يجب أن "يتدفق" إلى مستوى القاعدة الشعبية.