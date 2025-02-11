نتانياهو: مهلة السبت نهائية.. سنعود للقتال في غزة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة "حماس" بعودة الحرب إلى قطاع غزة في حال لم يتم استئناف عملية تبادل الأسرى حتى ظهر يوم السبت المقبل.

وقال: "إذا لم تعِد حماس محتجزينا حتى ظهر السبت - فسيتوقف وقف إطلاق النار، وسيعود الجيش الإسرائيلي إلى قتال مكثف حتى الحسم النهائي لحماس".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد عقد الثلاثاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية – الكابينت- بعد تقديم موعده بسبب قرار حركة حماس، تعليق إطلاق سراح الرهائن.

وفي وقت سابق اليوم، أجرى نتانياهو مشاورات أمنية بشأن قضية المختطفين.

تقرير "الحرة" نقل عن مصدر مطلع أن نتانياهو أصدر، الليلة الماضية، تعليماته بتعزيز القوات في قطاع غزة ومحيطه، والاستعداد لأي سيناريو "إذا لم تفرج حماس عن الرهائن يوم السبت المقبل".

وأضاف المصدر المطلع أن "اجتماع الكابينيت استمرت حوالي 4 ساعات وكان شاملاً. وأعرب كافة الأعضاء عن تأييدهم لمطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإفراج عن الرهائن قبل ظهر السبت، ولرؤيته الثورية لمستقبل غزة".