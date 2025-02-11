شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: لو اجتمع نتنياهو وترامب وجاءهم من القبور هولاكو لن يغيروا إرادة مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية إنه لو اجتمع نتنياهو مع دونالد ترامب، وجاءهم من القبور هولاكو ولويس التاسع لن يغيروا من قرار الشعب المصرى، ولن يعدل من موقف قائد مصر الرئيس السيسي راعى ومنفذ إرادة المصريين، مشددا على أن سيناء دراع مصر وحبة عين المصريين.

وأضاف "البرديسي" خلال تصريحه لـ"الخليج 365" أنه لا تفريط فى حبة رمل من ترابها الطاهر المروى بدماء الأجداد والآباء، مؤكدا أن تصريحات دونالد ترامب تفتقد الرؤية، وينقصها الحكمة وتجهل التاريخ، وتغفل الوقائع على الأرض فلا يمكن قبولها مطلقاً لا عربياً ولا دوليا، حتى من الأمريكيين الأحرار ستعتبر سقطة وسلوكا مُنفلت.

جاء ذلك على خلفية التصريحات المتتالية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو حول التلويح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر والأردن أو السعودية، وما تحملها التصريحات من تهديد للأمن القومي المصرى وهو ما يأتى رد سريع وواضح من الدولة المصرية فى بيانات متتالية من وزارة الخارجية تتصدى لكل هذه المخططات الشيطانية بمنتهى الحسم والقوة.