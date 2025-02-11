شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم السيد: انخفاض معدلات التضخم من 5 إلى 6 % خلال الأشهر الماضية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية التى لها تأثير مباشر على معيشة الأفراد، موضحا أن التضخم هو معدل زيادة الأسعار داخل السوق والناس مهتمة هذه الفترة بسعر السلع والخدمات داخل السوق خاصة ونحن داخلين على شهر رمضان.

وأكد عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، أن هناك تراجع كبير في عملية التضخم أو معدل زيادة الأسعار ورصدها الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرا إلى أنه بالرصد خلال آخر 5 أشهر في حالة من تحسن ملحوظ في التضخم وثبات ما بين كل شهر والآخر وانخفاض بيحصل ليس كبيرا ولكن جيد.

وتابع: "خلال الفترة الماضية انخفض التضخم ما يقرب من 5 إلى 6% وفي أسباب أدت لانخفاض معدلات التضخم بسبب وجود احتياطي نقدي كبير وتوفير الموارد المالية والعملة للمستوردين وكثرة الانتاج، فضلا عن ارتفاع في الانتاج داخليا، مفيدا بأن معدل التضخم يتوقع أن تنخفض خلال عام 2025 في حدود ما بين 18 إلى 20% فقط".

