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المملكة تتسلم وثيقة تاريخية بعثها الملك عبدالعزيز منذ 100 عام

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المملكة تتسلم وثيقة تاريخية بعثها الملك عبدالعزيز منذ 100 عام

استقبل الأمير فيصل بن سلمان المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، في مكتبه بالدارة، نادر أكرم الشريك الاستراتيجي لشركة "بين آند كومباني"؛ حفيد الصحفي والسياسي الهندي غلام رسول مهر، الذي قدم للأمير فيصل بن سلمان وثيقة تاريخية تعود إلى عام 1925، وهي خطاب أصلي وجهه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إلى جده.

وقدم الأمير فيصل بن سلمان خلال تسلمه الوثيقة, شكره وتقديره لنادر أكرم على هذه المبادرة التي تجسد اهتمامه بتوثيق التاريخ والمحافظة على الإرث الثقافي، حاثًّا بهذه المناسبة كل من لديه مادة تاريخية على المساهمة في توثيقها وحفظها لدى دارة الملك عبدالعزيز، لما لذلك من دور مهم في إثراء الذاكرة الوطنية وتعزيز المعرفة بتاريخ المملكة العربية وتراثها العريق.


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MO Nasa

MO Nasa

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