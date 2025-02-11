شكرا لقرائتكم خبر عن درية شرف الدين: نستهدف وضع إجراءات للتراخيص للأفلام العالمية بالمناطق الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة و الإعلام والآثار بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم يأتى فى إطار متابعة اللجنة للتوصيات الصادرة عنها بشأن إزالة المعوقات التى تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام فى الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحى والأثرى لمصر.

وتابعت شرف الدين: "فى هذا الصدد أود التنويه أنه على مدار دورى انعقاد وحرصًا من اللجنة على أن تكون مصر وجهة عالمية للسياحة والصناعة السينما فقد عقدت اللجنة أكثر من 5 اجتماعات جرت خلالها المناقشات بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص الأفلام العالمية وإنشاء جهة مختصة بذلك تطبيقا لنظام الشباك الواحد".

وأضافت أنه كان هذا الأمر غاية فى الأهمية نظرًا لعزوف شركات الإنتاج العالمية عن التصوير فى مصر واللجوء للتصوير فى دول أخرى تجنبًا للإجراءات الصعبة التى كانت تطبق فى مصر.

واستطردت: "وكان للجنة السبق فى إعداد تصور من خلاله يمكن تيسير تلك الإجراءات، ومنها: أهمية التصوير بكافة أنواعه فى مصر، وعلى ضرورة تطبيق سياسة النافذة الواحدة فيما يخص أنواع التصوير التى تستلزم الحصول على تصاريح مسبقة وذلك من خلال وضع الآليات اللازمة لتطبيق هذه السياسة تشمل الحصول على كافة الموافقات من كافة الجهات المعنية.

وتابعت: التصور يشمل تحصيل الرسوم لكافة الجهات وتحديد مدة زمنية كحد أقصى للحصول على الموافقات، والإعلان عن ذلك بشكل واضح بأكثر من لغة فى كافة السفارات والمطارات واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وفيما يخص التصوير والمتعلق بالإنتاج التليفزيونى والسينمائى، أوضحت أن اللجنة أكدت على أهمية وضرورة العمل على تشجيع شركات الإنتاج العالمية الكبرى على تصوير أعمالها فى مصر وتقديم حوافز جاذبة فى ضوء المنافسة مع بعض دول المنطقة وضرورة إعداد تشريع بشكل عاجل لتطبيق آلية النافذة الواحدة وتأسيس لجنة أو كيان واحد يضم ممثلى جميع الجهات المعنية لتطبيق آلية النافذة الواحدة ومنح اللجنة صلاحية تحصيل الرسوم لكافة الجهات وإصدار التصاريح.

وقالت رئيس لجنة الثقافة و الإعلام بالمجلس: "تم تشكيل لجنة عليا بقرار من مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٢ لوضع آليات لتصوير الأفلام العالمية فى مصر حيث تضم عدد من الجهات المعنية، كما أن اللجنة سوف تضع آليات ولوائح التصوير من فردى تجارى - الأفلام والمسلسلات - الأفلام الوثائقية).

وقالت: هناك مقترح بإنشاء كيان يختص بتسهيل تصوير الأفلام متمثل فى تشريع يتضمن كيان وشباك واحد - هذا الكيان سيضم جميع الجهات المعنية بصلاحيات كاملة) وبتفويض كامل من الوزارة أو الجهة، مع وضع لوائح مالية للتصوير فى جميع الجهات (ووضع آليات مختلفة للدفع على دفعات مثلما اقترحت اللجنة، وتوفير مجموعة من التسهيلات المجانية ومجموعة أخرى من التخفيضات على كافة، اللوجستيات المرتبطة بالتصوير.

وتابعت د درية شرف الدين: "وقد أوصت اللجنة آنذاك بضرورة أن تضم اللجنة العليا المشكلة بقرار من مجلس الوزراء فنانين ومخرجين ومديرى تصوير وممثلين أصحاب تجارب عالمية، ولهم خبرة سابقة فى التعامل مع الخارج، مع التأكيد على ضرورة وجود أماكن للتصوير داخل المحافظات، بالإضافة إلى مراعاة الاطلاع على تجارب الدول التى نجحت فى جذب هذا القطاع".

وأوضحت أن اللجنة تابعت المجهودات والتيسيرات التى تمت فى هذا الشأن وما أسفر عنها من نجاحات ومنها نشر فيديو مستر بيست يتجاوز عدد المتابعين له على قناة اليوتيوب ٣٦٠ مليون متابع، وعلى الإنستجرام (٦٧) مليون متابع، وقد بلغ معدل مشاهدة الفيديو الذى تم تصويرة بمنطقة الاهرامات ٧٦ مليون مشاهدة خلال يومين فقط ومن المتوقع أن تصل نسبة المشاهدة إلى ٤٠٠ مليون مما يعد ذلك ترويج غير مسبوق للآثار المصرية، وطالبت بمراعاة حرمة المناطق الأثرية فى كل الأحوال.

و يأتى اجتماع اللجنة فى إطار متابعة التوصيات الصادرة بشأن إزالة المعوقات التى تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام فى الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحى والأثرى لمصر.



وحضر الاجتماع المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى و الدكتور عبد الفتاح الجبالى "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي" والمهندس محمد فؤاد "رئيس قطاع هندسة الأستوديوهات بالمدينة، وأحمد سامى بدوى مدير عام لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي".