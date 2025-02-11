شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية: اقتراح تشريع لتيسير تصوير الأفلام في الأماكن الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

ثقافة النواب تناقش إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمص

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إننا لدينا استعداد كامل لاقتراح التشريعات اللازمة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمصر.



وأضاف الوزير، خلال لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اليوم، لمتابعة التوصيات الصادرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمصر، قائلاً: "نحتاج ليكون إصدار التراخيص بنظام الرخصة الذهبية والموافقة الواحدة من خلال الضمانات وًمنها أن يكون هناك مندوب مع الأطقم الأجنبية بما يسهل كل أعمالهم".

وقال إن الوزارة تتبني اقتراح الأدوات التشريعية والتنظيمية التي تسهل عمل اللجنة، موضحا أن مدينة الإنتاج الإعلامي حققت نجاحاً كبيرا والمدينة تحتاج مزيداً من الصلاحيات لتحقق نتائج أفضل.

وتابع المستشار محمود فوزي: "نأمل أن الفريق القانوني ينتهي من مشروع القانون ليكون على طاولة البحث قريبا".

وعقبت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: نستبشر خيرا فيمل يتعلق بتسهيل الإجراءات دون تعقيدات بيروقراطية ونحن لا نخترع العجلة ونرى التجارب السابقة في هذا السياق وعلينا الاستفادة من التجارب الناجحة في دول العالم".

حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و الدكتور عبد الفتاح الجبالي "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي" والمهندس محمد فؤاد "رئيس قطاع هندسة الأستوديوهات بالمدينة، وأحمد سامي بدوي مدير عام لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي".



