شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مرشحين جُدد في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام، اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025م، تلقي طلبات الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، و6 من أعضاء مجلس النقابة، حيث تلقت اللجنة 8 طلبات جديدة للترشح على عضوية المجلس ليصل إجمالي عدد المرشحين (29) مرشحًا منذ فتح باب الترشح يوم الأحد الماضي وحتى الآن، منهم (6) مرشحين على مقعد النقيب، و(23) مرشحًا لعضوية مجلس النقابة.



وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، أن اللجنة تلقت اليوم 8 طلبات جديدة لعضوية المجلس وهم:

1- أحمد إسماعيل عبد الرحمن الشامي (أحمد الشامي) جريدة "الجمهورية".

2- صبحي محمد محمد أحمد شادي (صبحي أبو شادي) جريدة "شباب مصر".

3- شهيناز منصور مجاهد عزام (شهناز عزام) جريدة "روزاليوسف".

4- أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد (أيمن عبد المجيد) جريدة "روزاليوسف".

5- دعاء كمال حسين النجار (دعاء النجار) جريدة "الجمهورية".

6- حماد سعيد معتمد صالح الرمحي (حماد الرمحي) جريدة "الدستور".

7- محمد عبد الظاهر عبد الظاهر حمدان (محمد عبد الظاهر) جريدة "المصرية".

8- صالح عبد السميع عبد السميع الصالحي (صالح الصالحي) جريدة "الأخبار".

وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية تواصل صباح غدٍ الأربعاء عملها في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في مبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تستمر في تلقي طلبات الترشح حتى الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل 13 فبراير.

وأضاف أن اللجنة سوف تبدأ في تلقي طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام -في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.