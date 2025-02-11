قوافل مساعدات سعودية جديدة تدخل جنوب غزة

تواصل المملكة العربية السعودية ، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهودها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، حيث دخلت اليوم قوافل مساعدات جديدة إلى جنوب قطاع غزة، محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية الطارئة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وتعد هذه القوافل باكورة المساعدات الغذائية التي ستدخل بشكل متتابع إلى قطاع غزة، حيث احتوت الشاحنات التي دخلت اليوم، الإثنين، على تمور ومعلبات حمص، بالإضافة إلى شاحنات محملة بمستلزمات طبية طارئة لدعم القطاع الصحي.

ويواصل المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في غزة، إيصال المساعدات الطبية إلى المستشفيات والمراكز الصحية، إضافةً إلى توزيع المواد الغذائية على الأُسر المحتاجة.

وتأتي هذه القوافل الإغاثية ضمن التزام المملكة العربية السعودية الثابت بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، ومواصلة تقديم الدعم الإنساني للمساهمة في التخفيف من تداعيات الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة.