وزير الخارجية يترأس الوفد السعودي في قمة الذكاء الاصطناعي بباريس

نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، وفد المملكة المشارك في افتتاح قمة "العمل من أجل الذكاء الاصطناعي". وتناقش القمة تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمعات وسُبل الاستفادة منه، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف في مجال التقنية وخدمة البشرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ضم وفد المملكة في الافتتاح، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد الرويلي.



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